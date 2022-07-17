İTÜ'den İslam düşmanı örümcek kafalı faşistlere kapak! 80 yıldır bir baltaya sap olamayıp Türkiye'yi geriye götürenler bunu da yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi eğitmen kadrosunda bulunan Pakistanlı misafir eğitim görevlileri, 80 yıldır Türkiye'yi geriye götüren İslam düşmanı faşist yobazları rahatsız etti.

Takkeli ve sakallı oldukları için linç girişiminde bulunulan eğitim görevlerinin bilim dünyasında sayısız başarıları olduğu ortaya çıktı.

"İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır"

İTÜ'den yapılan açıklamada, "İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır." dendi.

İşte üniversitenin açıklaması

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programı dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırdığı belirtildi.

"45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır"

Evrensel bir Ar-Ge merkezi konumunda olan İTÜ'nün uluslararası eğitim vizyonu gereği hem Avrupa'nın hem de dünyanın pek çok bölgesinden üniversiteye misafir olarak gelen akademisyenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğu aktarılan açıklamada, "Halihazırda bugün üniversitemizin muhtelif birimlerinde '2547' sayılı kanunun 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan, 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan 7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır. Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ'deki bilimsel araştırmalarını İTÜ'lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir." denildi.

Dünya sıralamasında 378. sırada olan üniversitenin öğretim üyesi

Açıklamada, sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılardan Doç. Dr. Aamir Hamid'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan, dünya sıralamasında 378. sırada olan Quaid-i-Azam Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğu belirtildi.

Öte yandan Doç. Dr. Aamir Hamid'in makalelerinin 700'e yakın atıf aldığı öğrenildi.

"İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır"

Misafir araştırmacı Hamid'in matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunduğuna, alanında çok iyi bir bilim insanı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer bilim insanı Doç. Dr. Farrukh Mazhar da aynı şekilde İslamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (dünya sıralamasında 334. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları olmakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Farrukh Mazhar da alanında çok iyi bir diğer bilim insanıdır. Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 1 Aralık 2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 1 Ekim 2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ'de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. Her iki bilim insanı da toplamda bir yıl süre ile İTÜ'de bulunmuş olacaklardır. İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünyanın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir. İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık bilgi birikimiyle evrensel bilimin, Ar-Ge'nin ve bilimsel bilginin öncüsü olmaya devam edecektir."

Bakan Yardımcısı Birpınar'dan sert tepki

Konuyla ilgili belgeli bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da "Algı yapacağız diye İTÜ'yü dünyaya böyle lanse edemezsiniz." ifadesini kullandı.