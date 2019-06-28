0553 313 94 23

İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

28 Haziran 2019 Cuma 15:47
İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. İstanbul Teknik Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler İTÜ Üniversitesi taban puanlarını ve İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme taban puanları

İİstanbul Teknik Üniversitesi TÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları

 

 

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019 Boğaziçi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:47
  1. istanbul teknik üniversitesi taban puanları 2018
  2. itü sıralama 2019
  3. itü taban puanları 2019 sıralama
  4. ytü taban puanları
  5. ytü taban puanları 2019
  6. itü başarı sıralaması 2019
  7. boğaziçi taban puanları
  8. yıldız teknik üniversitesi taban puanları 2019
  9. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi taban puanları
  10. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
  11. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları
  12. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi taban puanları
  13. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları
  14. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği taban puanları
  15. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi taban puanları
  16. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği taban puanları
  17. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği taban puanları
  18. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği taban puanları
  19. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları
  20. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği taban puanları
  21. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya taban puanları
  22. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği taban puanları
  23. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları
  24. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi taban puanları
  25. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları
  26. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği taban puanları
  27. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi taban puanları
  28. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanları
  29. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği taban puanları
  30. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğitaban puanları
  31. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanları
  32. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi taban puanları
  33. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi taban puanları
  34. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları
  35. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme taban puanları
  36. İstanbul Teknik Üniversitesi TÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik Belediyesi Spor Kulübü judo takımından büyük başarı
    1. Bilecik Belediyesi Spor Kulübü judo..
    2. Göçmen sağlığı merkezlerinden..
    3. Eski başyaver Özdaban için istenen..
    4. Hong Kong’da göstericiler G20..
    5. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
    6. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
    7. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
    8. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
    9. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
    10. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
    11. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
    12. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
    13. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
    14. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
    15. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    16. Minik kalplerin saçları umut oldu
    17. Mississippi taşkınlarının hasar..
    18. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    19. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    20. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    21. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    22. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    23. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    24. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    25. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    26. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    27. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    28. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    29. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    30. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı