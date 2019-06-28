İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. İstanbul Teknik Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler İTÜ Üniversitesi taban puanlarını ve İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme taban puanları

İİstanbul Teknik Üniversitesi TÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019 Boğaziçi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas