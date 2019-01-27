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İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta sadece Muğla için uzlaşmaya gidilmesi üzerine Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, bir açıklama yaptı. Saatcı, "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 17:12
İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır

CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı çatısı altında Muğla'da sadece Büyükşehir için uzlaşmaya gidildiğini açıklamasına Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Saatcı, "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" diyerek, tepki gösterdi.

Saatçı tepki gösterdi

Millet İttifakı' çatısı altında 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan CHP ve İYİ Parti, Muğla'da büyükşehir belediyesi başkan adayı dışında uzlaşma sağlayamadı. Millet İtifakı'nın adayı, mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün olarak açıklandı. Bodrum'da Mehmet Tosun'un İYİ Parti'den aday adaylığını açıklamasının ardından, ilçelerde uzlaşma sağlanamayınca CHP ve İYİ Parti tüm ilçelerde aday çıkarma kararı aldı. Bu karara Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı tepki gösterdi.

"Biz aday bulacak kapı buluruz"

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu tarafından 25 Ocak Cuma günü yapılan açıklamada, "Muğla'daki Millet İttifakı sadece büyükşehir belediyesi için geçerli olacak. Genel merkezimizin tasarrufu yönünde tüm ilçelerde aday çıkartacağız" demesinin ardından Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı. Başkan Saatcı, sadece büşükşehir belediyesi için ittifaka gidilmesini eleştirerek, Twitter hesabından, "Günaydın. Herkese iyi pazarlar. Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" paylaşımında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:12
  1. Behçet Saatçı
  2. Muğla
  3. İYİ Parti
  4. CHP

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