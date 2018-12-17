İttifakta Aygün sesleri! Ankara'da aday olabilir

Yerel seçimlerde Ankara için Mansur Yavaş'ı aday göstermesi beklenen CHP-İYİ Parti ittifakının bir başka isim üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi için partilerin aday arayışı sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

CHP ve İYİ Parti kanadında Mansur Yavaş ismi üzerinde dönen ve sonuca varamayan tartışmaların bıkkınlığa sebep olduğunu öne süren Ahmet Hakan kulislerden iddiaları gündeme taşıdı. Ahmet Hakan'a göre Ankara'da Sinan Aygün ismi öne çıkabilir.

"Sağdan oy alabilecek potansiyeli var"

Hakan yazısında Sinan Aygün için şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’nün zulmüne maruz kaldı, Ergenekon’dan içeride yattı, Ankara Ticaret Odası’nda yıllarca başkanlık yaptı, tanınırlığı yüksek, CHP’den milletvekili oldu, her kesimle arası iyi, sağdan oy alabilecek potansiyeli var..."