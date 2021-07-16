İttifaklara kademeli baraj geliyor

AK Parti, MHP'nin, ittifak yapacak partilere Türkiye genelinde yüzde 2 veya yüzde 3 seçim barajı uygulanması teklifini değerlendirmeye aldı. AK Parti yönetimi, ittifak yapacak partilere tek bir baraj yerine kademeli bir baraj sistemi uygulanması formülü üzerinde duruyor.

AK Parti, ülke seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi, partilerin seçime girme şartlarının değiştirilmesi ve daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini içeren taslağını geçtiğimiz günlerde MHP'ye sunmuştu. MHP ise genel barajın yüzde 5'e indirilmesine destek vermiş, ancak ittifak yapacak partilere, ittifak içinde de ayrı bir baraj uygulanmasını gündeme getirmişti.

Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi MHP'den gelen öneriler doğrultusunda seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler üzerinde yeniden çalışmaya başladı. MHP'nin ittifak içi barajın yüzde 2 olması teklifine sıcak bakan AK Parti, ittifak yapacak parti sayısına göre barajın belirlenmesine yönelik kademeli bir formülü de gündemine aldı. Buna göre, iki parti ittifak yapacaksa barajın yüzde 5, üç partinin ittifakı olursa yüzde 8, dört parti ittifakla seçime girerse barajın yüzde 10 olması şeklinde bir öneri tartışmaya açıldı. Bu önerinin taslakta yer alıp almayacağı MHP ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek. AK Parti kaynakları, MHP'nin bu öneriye destek vermemesi durumunda, ittifak barajının yüzde 2 olarak belirlenmesinin yüksek ihtimal olduğunu dile getirdi.

Ortak liste formülü

MHP, AK Parti'nin gündeme getirdiği daraltılmış bölge seçim sistemi önerisine ise sıcak bakmamıştı. Ancak AK Parti, daraltılmış bölgeye benzer şekilde seçim çevresi sayısının artırılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne daha uygun olacağını düşünüyor. AK Parti kaynakları "Başkanlık sisteminin özünde bu var. Gerekirse Cumhur İttifakı'nın ortağı olan iki partinin hangisi güçlüyse o seçim çevresinde tek liste ile seçime girebilir. Belli yerlerde bu formül kullanılabilir" değerlendirmesini yaptı.

2019 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı ortak aday formülünü işletmiş, AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde MHP aday çıkarmamış, MHP'nin güçlü olduğu yerlerde ise AK Parti aday çıkarmamıştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi