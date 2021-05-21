İttifakı küstürmek istemediler! ‘AK Parti doğru yapıyor’ diyemeyenlerden bomba alkol haberi

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyaya örnek olan şehir hastaneleri ve fedakar sağlık çalışanlarıyla pandemiyi en az hasarla geçiren ülkelerden biri konumunda.

Pek çok ülkenin aşı tedariğinde sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye; Çin, Almanya ve son olarak Rusya'dan koronavirüs aşısı satın aldı.

Türkiye aşıları, 81 ildeki vatandaşlarına belirlenen kriterlerle oluşturulan öncelik sırasına göre ücretsiz olarak uyguluyor.

Hükümet bunlara ek olarak vatandaşların ölümcül virüsle temasını önlemek adına sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini de uygulamaya aldı.

Artan vakalarla birlikte Ramazan bayramı da dahil olmak üzere 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu süreçte alkol satışı da kısıtlandı.

İttifakı küstürmek istemediler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP ve İYİ Parti'yi küstürmek istemeyen Yeni Asya'nın bugünkü "alkol" haberi, Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme dair yorumlarıyla katkıda bulunduğu Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.