İttifakı kuramadan dağıldılar! İnce'den Ümit Özdağ'a: Nezaketsizlik!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtmasının ardından bir ayrılık ta henüz adı konulmamış olan Zafer Partisi ve Memleket Partisi ittifakından geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Altılı Masa'ın dağılmasını konuşurken bir ittifak daha dağıldı. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'nin adı konmamış bir ittifak içinde oldukları biliniyordu. Bu ittifakın da dağıldığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı

Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Muharrem İnce'nin kurmayı düşündükleri ittifaktan ayrıldığını belirtti. Özdağ, bunun nedeni olarak ise kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırması olduğunu söyledi. Özdağ, İnce'nin bu tavrını yanlış bulduğunu söylerken böyle bir şeyi beklediğini de itiraf etti.

İnce'den Özdağ'a cevap

Öte yandan Muharrem İnce de Ümit Özdağ'a bir cevap verdi. Ümit Özdağ'la telefonda görüştüğünü ifade eden İnce, yaptığı çağrıyı nezaketsiz bulduğunu dile getirdi.

"Ben belediyeye iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim"

İnce şunları söyledi:

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Aradım nezaketsiz bulduğumu söyledim. Beni ve Meral Akşener'i de Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne davet ediyor. Ben belediyeye iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim. Kendisi de bir partinin lideri ben de öyleyim. Özdağ'ın başka bir partinin belediye başkanına böyle çağrıda bulunmasını nezaketsizlik olarak görüyorum. Ben kimsenin yedek adayı değilim.

İnce Akşener ittifakı mı olacak?

Öte yandan bir ittifak sürprizi de ortaya çıktı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona yönelik açıklamalarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Meral Akşener, başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" demişti. Özdağ ve İnce arasındaki iplerin kopması ve Meral Akşener'in de Altılı Masa'dan ayrılmasıyla her iki ismin yeni bir ittifak kurmayı planladıkları iddia edildi.