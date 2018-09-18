İttifak yoluna gitmeyen CHP ve İYİ Parti, Ankara'da o isim üzerinde anlaştı

Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için düğmeye basan İYİ Parti’de, CHP'nin aday göstermesi durumunda Ankara’da Mansur Yavaş’ın desteklenmesi gündemde.

Cumhuriyet'in haberine göre, hangi illerde ittifak beklentisi oluşursa, parti yönetimi o iller bazında ittifakı masaya yatıracak. Parti yönetimi, teşkilatlara da yerel seçimlerde adaylar ile ilgili konsensus oluşturulması için talimat verdi.

'MHP'DEN GELECEK OYLARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Partide, CHP ile yerel seçimlerde ittifak için temelde iki farklı görüş bulunuyor. İlk görüşe göre, olası bir ittifakta İYİ Parti 'nin potansiyel oyunun CHP'ye kayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi İYİ Parti'nin oy kaybedebileceği ve MHP'den partiye gelecek oyların önüne geçilebileceği konuşuluyor.

BELLİ BAŞLI İLLERDE CHP İLE ORTAKLIK

Partide öne çıkan bir diğer görüş ise İYİ Parti 'nin özellikle belli başlı illerde CHP ile ittifaka gitmesi yönünde. İttifak kurulmadığı takdirde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de, AK Parti ve MHP işbirliğinin sonucu olarak bu belediyelerin yeniden AK Parti'de kalabileceği tartışılıyor. İttifak halinde ise özellikle bu üç büyükşehiri muhalefetin kazanma oranının daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

MANSUR YAVAŞ ÖRNEĞİ

Bu noktada da 2014 yerel seçimleri örnek gösteriliyor. CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesiyle birlikte, Yavaş'ın MHP tabanından da oy aldığı, Mart 2019'da yeniden Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde, İYİ Parti 'nin destekleyebileceği ve Ankara'da CHP'nin karşısına bir aday çıkarmayabileceği dile getiriliyor. İYİ Parti kanadı, İstanbul ve İzmir'de de ortak aday noktasında CHP ile bir araya gelinebileceği değerlendirmelerini de yapıyor. Bununla birlikte, MHP'nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa ile AK Parti'nin elinde bulunan Erzurum, Elazığ, Antalya gibi illerde ittifakın AK Parti ve MHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle Antalya'da İYİ Parti ile CHP'nin ittifaka gitmemesi durumunda, CHP'nin de MHP'nin de çok sayıda ilçe belediyesini yeniden AK Parti'ye kaptırabileceği vurgulanırken, ittifak halinde ise hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hem de çok sayıda ilçe belediyesi yönetiminin muhalefette olabileceği kaydediliyor.