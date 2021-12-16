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Siyaset İttifak ortakları gibi hedef almadı! İP'li Akşener, asgari ücret zammından kendine pay çıkarttı
Siyaset

İttifak ortakları gibi hedef almadı! İP'li Akşener, asgari ücret zammından kendine pay çıkarttı

2022 yılı "asgari ücret" zammını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine pay çıkartarak, "Demek ki muhalefete kulak vermek faydalı oluyormuş." yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 19:10:00 - 2021-12-16 19:29:53

 Yeniakit.com.tr 

Kilis'te konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendine pay çıkarttı!

Yüzde 50'lik asgari ücret zammını ittifak ortakları gibi hedef almaktan kaçınan İP'li Akşener, son 50 yılın en yüksek zam oranından muhalefete pay çıkarttı.

"Biz asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin lira artı 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik." diyen Akşener, "Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş." ifadesini kullandı.

Kutuplaştıranların lideri kutuplaştırmadan şikayet etti!

Bir yandan İP'li Lütfü Türkkan şehit bacısına küfrederken, diğer yandan kendisi de engelli bir vatandaşa hakaret eden İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun zamandır Türkiye’de kutuplaşan bir siyaset anlayışı hakim." dedi.

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