İttifak ortağınız CHP’ye kalsaydı, Erbakan’ı katillerin koğuşuna koyacaktı!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Karamollaoğlu'nun "Erbakan hoca yaşasaydı, CHP ile birlikte olurdu." açıklamasında tepki göstermiş ve “Erbakan Hoca hayatta olsaydı CHP'ye oy verir diye kadar düşüren bir anlayış çok üzüyor bizi. Yani isyanım buna ilişkin, yeni liderler var yeni partiler var hesap edemiyorlar. Erbakan Hoca'nın hayatı CHP'nin varlığına isyandır. Hocanın ömrü CHP ile geçmiştir. Sayın Karamollaoğlu, Erbakan'ın oğlunu bile partide tutamamış bir isimdir. Parti tabelası çalarak parti kurulursa olacak olan budur. Zaten Milli Görüşçülerin büyük çoğunluğu AK Parti'dedir. Bir kısmı Fatih Erbakan'ın yanındadır. Çok çok az kısmı orada kalmıştır." çıkışında bulunmuştu.

Bülent Aydın’dan AK Partili Turan’a cevap gecikmedi: Hoca’mız, sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

Bülent Turan’ın eleştirilerine ise Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın cevap verdi. Aydın, “Erbakan Hoca’mız yaşasaydı ne olurdu’yu konuşacaksak Erbakan Hoca’mız yaşarken ne oldu, bunları iyi idrak etmek gerekir. Hoca’mız, sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı, ‘tekerlekli sandalye’ gibi çirkin cümlelere muhatap oldu” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun imzası da ortaya çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile ilgili olarak "Bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözleri ardından önemli bir belge ortaya çıktı. Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuranlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı ve CHP liderinin bu yönde imza verdiği belgelendi.

Bülent Turan yine Kılıçdaroğlu üzerinden Saadet’e tepki gösterdi

AK Partili Bülent Turan ise, Birol Aydın'ın sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde olduğu bir cevap verdi. Turan şunları söyledi: "Erbakan Hoca cezaevine girmesin diye yasayı çıkaran AK Parti, yasayı veto eden Ahmet Necdet Sezer. Bunun üzerine tekrar çıkaran AK Parti. Yasanın iptali için AYM'ye götüren bugünkü kardeşiniz CHP."

Kılıçdaroğlu’nun imzası

Necmettin Erbakan hapse girmesin diye çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunan isimlerden biri de o dönem CHP İstanbul Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu CHP adına Muharrem Kılıç ve Feridun Fikret Baloğlu ile birlikte 110 milletvekili yapmıştı. O milletvekillerinden bir tanesi de şu an CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP, Anayasa Mahkemesi’nde

Bugün Saadet Partisi'nin ittifak yaptığı CHP, Erbakan'ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Hem de Sezer'in veto gerekçeleriyle. CHP'li Muharrem Kılıç ve Feridun F.Baloğlu, 110 milletvekilinin imzasıyla yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.