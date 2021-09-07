İttifak ortağı CHP'yi yok saydı! Meral Akşener: Ülkeyi tek başımıza yönetebiliriz

İttifak ortağı CHP'yi adeta yok sayan söylemlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer biz, erkek davranışı ile kadın davranışının sebeplerini, sonuçlarını ve atılan adımlar noktasını doğru anlayabilirsek bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığı, eğitimlerini tamamlayan 245 partiliye sertifikalarını törenle verdi. Parti genel merkezinde bugün düzenlenen törende, eğitimlere tam katılım gösteren 19 kişinin sertifikasını, Meral Akşener takdim etti.

"İlmi de bilimi de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız"

İlmi de bilimi de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacaklarını belirtti. Akşener, şunları söyledi:

Biz, 'her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet, demokrasi bu. Bilimsel bir kavram tartışılıyor, bize çok uygun melez siyaset. Dünya bunu tartışıyor şu anda. Ben bir kadın genel başkanım, reflekslerim farklı. İlim deniliyor da ben 'bilim' diyorum. Çünkü ilim demek, Müslümanlığın bilimin içerisine konulması demektir. Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren yapılan kavramlar üzerinden, Cumhuriyeti kuranlarla ona itiraz edenler arasında bir kavgadır. Bilim denilince pozitivizm anlaşılır. Ben 'bilim' deyince hocam 'ilim' diyecek. Sonuç itibarı ile biz her ikisini de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız. Dediğim şey hem demokrasi hem melez siyaset.

Akşener konuşmasının devamında, 'Türkiye'yi CHP olmadan da yönetebiliriz' yorumlarına sebebiyet verecek bir açıklamada bulundu.

"İYİ Parti ülkeyi tek başına yönetebilir"

Türkiye'yi tek başına yönetebileceklerini belirten Akşener şu ifadeleri kullandı:

Bu kadın davranışı ile -ister siyaset ister başka bir şey- erkek davranışı arasındaki farkı incelemeye çalışıyorum. Bu konuda bilimsel ve felsefi bazı çalışmalara rastladım, şimdilik bir yere gelmiş değilim. Eğer biz, erkek davranışı ile kadın davranışının sebeplerini, sonuçlarını ve atılan adımlar noktasını doğru anlayabilirsek bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Kadınların hem en büyük gücü hem de erkekler karşısındaki en problemli alanı empatisi; yer değiştirme, aynı zamanda büyük bir güç. Bunu bir güç haline getirdiğinizde, erkeğin o gerekirse bilek bükerek çözümüyle yan yana geldiğinde, bu ikisi gerçekten inanılmaz bir güç haline geliyor.