0553 313 94 23

İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42.

21 Haziran 2019 Cuma 16:07
İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı’na götürdü.


Üyelerin sektörel yenilikleri yerinde takip edebilmeleri maksadıyla yıl içerisinde birçok ücretsiz fuar gezisi düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak 20 Haziran Perşembe günü 42. İstanbul Yapı Fuarı’na ücretsiz gezi düzenledi. 30 kişinin katılımı ile düzenlenen gezide yeni ürünler incelendi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri ve sektördeki son gelişmeleri yerinde inceleyebilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerimizin bir yenisinin daha sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Yapı Fuarına ücretsiz gezi düzenledik. 18-22 Haziran tarihleri arasında açık kalan İstanbul Yapı Fuarı’na 30 üyemizle iştirâk ettik. Bu gezilerimizle üyelerimize faydalı olmayı arzu ediyoruz. Bu ve benzeri programları önümüzdeki tarihlerde yeniden gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin kendilerini geliştirerek birer marka olma yolunda ilerlemeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
    1. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    2. Para destesinin arasına 1 dolar..
    3. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    4. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    5. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    6. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    7. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    8. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    9. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    10. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    11. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    12. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    13. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    14. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    15. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    16. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    17. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    18. Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer..
    19. İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
    20. Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!