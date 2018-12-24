İTO’nun 2019 bütçesi 375 milyon lira

İTO Meclisi’nde gerçekleştirilen İTO 2019 yılı iş programı ve bütçe görüşmeleri toplantısında odanın 2019 yılı bütçesi, net 374 milyon 865 bin 8 lira olarak kabul edildi. Bütçe Komisyonu Başkanı Osman Akyüz’ün yaptığı değerlendirmeyle 2018 gelir ve giderleri ile 2019 bütçesi meclise sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada yeni yıl bütçesi kabul edildi. Toplantıda ayrıca İTO 2019 Yılı İş Programı da oy birliğiyle kabul edildi.