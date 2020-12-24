İTO’dan yabancı yatırımcıya yol gösterecek rehber

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, rehberin hem yerli hem de yabancı yatırımcılara yararlı olacağına işaret etti. Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye’den taşınmaz aldığını hatırlatarak, “Yapılan hukuki düzenlemelerle yabancı yatırımcıların ülkemize yönelmeleri sağlandı” dedi.

Fluluğu ortadan kaldırıyor

Yabancıların gayrimenkul edinimi için bazı alanlarda grilik yaşanabildiğini dile getiren Demirtaş, “Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak” diye konuştu. Demirtaş, “Mütekabiliyet Yasası yürürlüğe girmeden evvel toplam 54 bin 627 yatırımcı ülkemizden taşınmaz edinmişti. Yasa sayesinde bu rakam 234 bin 7’ye yükseldi. Karşılıklılık ilkesinin kaldırılmasının ardından gayrimenkul talepleri arttı. Her kıta ve her ülkeden birçok yabancının ülkemize yatırım kararı aldı” şeklinde konuştu. Demirtaş, salgın döneminde de yabancıların konut alımlarının devam ettiğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizin sunduğu sağlık, eğitim ve iş olanaklarının farklı dillerde ifade edilmesi Türkiye’nin tanıtımı ile gayrimenkul sektörünün gelişimi açısından oldukça önem taşımaktadır. Rehberin hem yurt dışı hem yurt içi için inanılmaz bir değer üreteceğini düşünüyorum. Bu kapsamda gerek bakanlığımız gerekse sizler tarafından hazırlanan markaların eş güdümlü çalışarak gayrimenkul sektörüne oldukça faydalı katkılar vereceğine inancım tam.”

İlgi devam ediyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye’deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını belirtti. Rehberle İstanbul’un kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladıklarını kaydeden Avdagiç, “Hedefimizde Ortadoğu’dan Çin’e, Rusya’dan İran’a geniş bir coğrafya var” ifadesini kullandı. Avdagiç, İTO olarak pandemi sürecinde de İstanbul’un küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni ve kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini anlattı. Yabancıya satışın devam ettiğini ve bunda vatandaşlık hakkı teşvikinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, “Uluslararası yatırımcılara 2019’da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor” diye ekledi.