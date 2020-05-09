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Ekonomi

İTO’dan tedbirli adımlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Covid-19 salgını sonrası kapılarını yeniden açacak olan iş yerlerine uyarı mesajları içeren görsel uygulamalar hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:54:00 -
İTO’dan tedbirli adımlar

Mağaza ve dükkan kapıları ile iç bölümlerine konulacak uyarı sloganlarının, pandemi sonrası “yeni normal”in sorunsuz uygulanmasında yol gösterici olması hedefleniyor. Özellikle müşterinin yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirilecek görsellerde, “Kovid aklımda’, Temassız kart kullanmayı unutma”, “Gönlünüz ferah, kartınız temassız olsun”, “Aramızda 1.5 metrenin lafı mı olur?”, “Kovid aklımda’, Daha çok görüşmek için 14 kuralı unutma” şeklinde ifadeler yer alıyor.

İkinci dalga ihtimali dikkate alındı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, “Kovid aklımda diyerek, tıpkı lades oyununda olduğu gibi ‘aklımda’ sözcüğünü uyarı mesajlarıyla canlı tutmayı amaçladık. Mağazalar yeniden açıldığında alacağımız her tedbir, olası ikinci salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamamıza katkıda bulunacak, olası ikinci dalgaya önlem olacak” dedi.

 

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