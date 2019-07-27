İTO’dan büyük tanıtım atağı
İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yaptığı İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor’daki İstanbul tanıtım sayfalarının yönetimini üstlendi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor’daki İstanbul tanıtım sayfalarının yönetimini üstlendi.
Anlaşmanın imza töreni, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor yöneticisi Chad Shiver’ın ev sahipliğinde 31 Temmuz Çarşamba günü İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda gerçekleştirilecek.
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