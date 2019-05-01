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İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,06, toptan fiyatlar yüzde 24,08 arttı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,06, toptan fiyatlar yüzde 24,08 arttı.
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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
  1. İTO

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