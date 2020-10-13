İTO, Uruguay’la iyi niyet anlaşması imzaladı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Uruguay Ticaret ve Hizmetler Odası (CNCS) Başkanı Julio Cesar Lestido ve Uruguay İstanbul Konsolosu Diego Perez Gomar video konferans toplantısında bir araya geldi. Avdagiç, Güney Amerika ülkelerinin Türkiye için potansiyel vadettiğini belirterek, bu ülkelerle ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, “Uruguay, geçen yıl 180 milyon dolar civarında dış ticaret gerçekleştirdiğimiz bir ülke. İş örgütlerinin atacağı karşılıklı adımlar sayesinde ikili ticaretin daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum” dedi. Uruguay Ticaret ve Hizmetler Odası Başkanı Julio Cesar Lestido ise “İstanbul Ticaret Odası ile bugün iş birliğimizin ilk adımını atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk iş adamları Uruguay’ı Güney Amerika’ya açılan kapı olarak görebilir” diye konuştu.