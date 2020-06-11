İTO Portal, online işlem hızını 3’e katladı
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) internet sitesi ile birlikte Oda’ya üye 420 bin firmaya ve ortaklarına ait çeşitli bilgilerin yer aldığı Bilgi Bankası’nın (bilgibankasi.ito.org.tr) sistem ve görsel altyapısı“, güncel teknolojinin en gelişmiş özellikleri kullanılarak yerli yazılımla güçlendirildi.
İşlem süresi kısaldı
Firma bilgileri araması için sıkça kullanılan İTO Bilgi Bankası’ndaki işlem süreleri yeni tasarımla 3 kat hızlandı. Kullanıcı dostu tasarım sayesinde ziyaretçilerin en hızlı şekilde bilgiye ulaşması sağlandı. Firma bilgileri aramasının yanı sıra firma istatistikleri, faaliyet konusuna göre Nace kodları, toplu bilgi talebi gibi kısımları bulunan İTO Bilgi Bankası’nda yeni tasarımla birlikte geçen yıl 6 dakika olan ortalama işlem süresi 2 dakikaya indi.
Ziyaretçi sayısı arttı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO’nun yeni internet portalını tasarlarken, firmaların istedikleri bilgiye daha kısa sürede erişilebilmelerini hedefledik. Dijital yatırım planımız çerçevesinde önümüzdeki Temmuz ayında İTO’nun mobil uygulamasını da kullanıma açacağız” dedi. Avdagiç, yıl sonunda portalı kullanan toplam tekil ziyaretçi sayısının 12 milyonu bulmasını beklediklerini ifade etti.