İTO Meclis Başkanı Oran’ın acı günü
Önceki gün vefat eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran’ın annesi Nafiye Oran ebediyete uğurlandı.
Maltepe Merkez Camii’nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından merhume Maltepe’deki Büyükbakkalköy aile mezarlığına defnedildi.