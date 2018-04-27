İTO Başkanı sert çıktı: İkiyüzlüler!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Balkan ülkelerinden hükümet ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği 9. Saraybosna İş Forumu’na katılarak, ‘Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar’ konulu panelde bir konuşma yaptı.

SÜREKLİ ELEŞTİRİYORLAR

Avrupa Birliği’nin ilişkileri açısından Türkiye’nin özel bir model olduğunu söyleyen Şekib Avdagiç, “Türkiye ile ilgili bir çok şey konuşuluyor. Ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve iş adamı olarak Avrupa Birliği’nin, Balkanlar için vermeye çalıştığı vizyonu, Türkiye için veremediğini görüyorum. Çünkü Avrupa Birliği burada bir vizyon vermekten ziyade sürekli eleştiren bir model getiriyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTE STANDART

Türkiye’de toplumun ve iş dünyasının Avrupa Birliği’nden ciddi şikayetleri olduğunu vurgulayan Avdagiç şöyle konuştu: “Çünkü Türkiye’yi son derece eleştiren bakış açısı getirebilen Avrupa Birliği, tarife dışı engelleri sonuna kadar Türkiye aleyhine kullanıyor. Bunun altını çiziyorum. Bulgaristan’da bunu yapıyor, Avrupa’da yapıyor, kontrollerde yapıyor, dokümanlarda yapıyor. Dolayısıyla AB’nin ortaya koyduğu son derece demokrat, gelişmiş vizyonu, biz iş dünyası olarak uygulamada bu perspektifte göremiyoruz. Burada çok net bir çifte standart gördüğümüzü ifade ediyorum. Tersiyle ilgili bir uygulama yapıldığı zaman da kıyamet kopuyor.”