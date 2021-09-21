İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘Yeşil dönüşüm’ uyarısı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Sanayicimiz, yeşil dönüşüm için harcamaktan kaçındığı her Euroyu AB’ye vergi olarak verip, ‘Biz harcamıyoruz, buyurun siz harcayın’ demiş olacak. Yeşil dönüşümü görmezden gelmenin bedeli ton başına 60 Euro’dan sadece bir yılda 2 milyar Euro’yu aşabilir” diye konuştu.
Avdagiç, AB’nin ithal ettiği her ürün için bir karbon emisyon sınır değeri koyacağını ve ‘çevre dostu’ üretim yapılmaması halinde AB ülkelerine ihracatın yapılamayacağını ya da vergi ödeneceğini söyledi. Türkiye’nin AB’ye yıllık ihracatının 70 milyar doları bulduğunu ifade eden Avdagiç, ‘karbon vergisi’ adı verilen bu verginin ilk uygulamasının 1 Ocak 2023’te başlayacağını, 2026’dan itibaren ise tam olarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.