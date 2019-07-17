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İTO Başkanı Avdagiç’ten Erbil’deki saldırıya ilişkin açıklama

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil’de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
İTO Başkanı Avdagiç’ten Erbil’deki saldırıya ilişkin açıklama

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil’de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Irak’ın Erbil kentinde Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi.


Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:


“Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluk görevlisine yönelik alçakça saldırıyı nefretle lanetliyoruz. Bu menfur saldırıda şehit düşen başkonsolosluk görevlimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar diliyoruz.


Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar, bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar.


Eminiz ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere hak ettikleri cezayı verecektir.Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye’yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
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