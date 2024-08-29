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Kobi İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon değerlendirmesi
Kobi

İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2024-08-29 15:23:00 -
İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararı değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "İstanbul Ticaret Odası olarak enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesi önerimizin de kısmen de olsa hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını belirterek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkardıklarını bildirdi.

İTO Başkanı Avdagiç, konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, "Sesimiz yankı buldu. İş dünyasında büyük mağduriyetlere yol açacak enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararlar açıklandı. 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e iş dünyasının sesine kulak verdiği için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlanmasını da bekliyoruz"

İstanbul Ticaret Odası olarak enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesi önerilerinin de kısmen de olsa hayata geçmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Avdagiç, "Ama Bakan Şimşek'in de ifade ettiği gibi, yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlanmasının da hızla gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, yatırım yapmış ve yatırım konusuyla ilgili satış geliri henüz oluşmayan bir şirkete vergi tahakkuk edilmesinin hızla çözüme kavuşturulmasının gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut uygulamayı yatırım yapanların fiktif vergi vermesini engelleyecek hale getirmek lazım. Yatırım ortamının devamı için bunu şart görüyoruz. KOBİ'lerin, gelirleri yerine 'yatırımlarından' vergi verir hale gelmeleri ancak bu şekilde önlenebilecektir. Dengeli vergilendirme güçlü ekonomiyi gerçekleştirmenin en büyük teminatı olacaktır. Yatırımların ve ticaret ortamının hız kesmeden yükselişini sağlayacaktır."

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