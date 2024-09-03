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Kobi İTO Başkanı Avdagiç’ten ’büyüme’ değerlendirmesi
Kobi

İTO Başkanı Avdagiç’ten ’büyüme’ değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2024-09-03 09:05:00 -
İTO Başkanı Avdagiç’ten ’büyüme’ değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye 1,3 puanla pozitif katkı vermesini olumlu bulduklarını belirterek, “İhracata dayalı büyüme trendinin sağlıklı şekilde devam etmesi için en ivedi beklentimiz, kur ve enflasyon arasında zayıflayan korelasyonun sağlanması. Ayrıca önümüzdeki süreçte, KOBİ’lerin TL kredilere erişim kısıtlarının gevşetilmesi, yeni yatırımlara hız kazandıracak selektif kredi politikaları reel sektörün öncelikli ihtiyacıdır” uyarılarında bulundu.

“Yeni OVP’de özellikle KOBİ’lerin yeni yatırımları ve ihracatımız için tedbirler alınmasını bekliyoruz”

Avdagiç, dezenflasyon programını desteklediklerini kaydederek, “Bunun bir sonucu olarak ‘kontrollü soğuma’ sürecinde üretim ve istihdam hedeflerinin de aynı hassasiyetle gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yatırımlar kalemindeki ivme kaybı ve özellikle makina ve teçhizat yatırımları dikkatle takip edilmeli. Türkiye hiçbir şartta büyüme dinamiklerinden feragat etmemeli” yorumunu yaptı.

Avdagiç, şöyle devam etti: “İkinci çeyrekte enflasyonla mücadele programıyla uyumlu olarak iç tüketimde belirgin bir soğuma gerçekleşti. Net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi değerli. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payının artması da gelir dağılımındaki iyileşme adına önemli bir veri. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın da işaret ettiği yeni OVP’de özellikle KOBİ’lerin yeni yatırımları ve ihracatımız için tedbirler alınmasını bekliyoruz."

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