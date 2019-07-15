0553 313 94 23

İTO Başkanı Avdagiç: “Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:57
İTO Başkanı Avdagiç: “Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak. 15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Ataturk Havalimanı’nda yapılan anma etkinliğine katıldı.


İTO’ya üye 420 binden fazla işletmeyi temsil eden Oda Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, kurulları ve personeli, “15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır” diyerek toplandı.


İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı’ndaki resmi tören alanına yürüyüş gerçekleştirdi.


İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Türk milletinin övünç madalyalarından biri olduğunu söyledi. Avdagiç, “15 Temmuz, Türk milletinin 3 yıl önce yazdığı çağdaş bir zafer destanıdır. 15 Temmuz Türk milletinin tarihi sıçrama anlarından biridir. Türk halkı; 100 yıl önce ülkemizi manda altına sokmak isteyenlerden farkı olmayan ipotekli kimlikler taşıyan darbecilere, ihanetlerinin bedelini ödettirmiştir” dedi.


15 Temmuz’un hiç şüphe yok ki aynı zamanda ekonomimize yönelik bir operasyon girişimi olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, “Daha da önemlisi 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye ekonomisini durağanlaştırma ve çökertme hareketidir. Türk iş dünyasının her mensubu, girişimcisinden emekçisine kadar bu niyeti ve eylemi fark etmiş, çelikten bir Çanakkale setini daha o gece Atatürk Havalimanı’na ve Türkiye’nin her cadde ve meydanına kurmuştur. Böylece halkımız istiklalimize de, iktisadımıza da sahip çıkmıştır” diye konuştu.


Avdagiç, “Biz de kazanımlarımızın korunması noktasında, iş dünyası olarak da bu hain girişime karşı yekvücut olduk. 420 bin üyemiz adına Türk milletine söz veriyoruz ki, 15 Temmuz zaferini de, o gece halkına silah sıkan hain FETÖ darbecilerini de asla unutmayacağız" ifadesini kullandı. Avdagiç, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimizi de şükranla andıklarını kaydetti.


İstanbul Ticaret Odası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizin hatıralarını, İTO’nun sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir kısa film ile de yad etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler..
    2. BB Erzurumspor’da Lokman Gör veda etti
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe,..
    4. 15 Temmuz darbe girişiminin..
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    7. Irak’ta türbeye intihar saldırısı: 5..
    8. İTO Başkanı Avdagiç: “Gelecek nesiller..
    9. 15 Temmuz şehitleri Bağdat'ta dualarla..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    11. Potada milli mesai
    12. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    13. Bursaspor taraftarları Hakkari'de..
    14. Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı
    15. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    16. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    17. Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
    20. Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin,..
    23. Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle..
    24. Kilis’te Milli Birlik Yürüyüşü’ne..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    26. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz,..
    28. New York'ta "Amazon" protestosu
    29. Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”