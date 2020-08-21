İTO Başkanı Avdagiç: "Bu tarihi adım, yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu tarihi adım, Türkiye'nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, iş dünyası olarak bulunan doğalgaz rezervinin, mavi vatanının yeni zenginliğinin ilk keşfi olduğunu belirtti.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, rezerv keşfini 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteleyerek heyecan verici olduğunu kaydetti.

Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerde olduğunu belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını denizde ve karada, vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma ve Türk Milletinin refahını artırmak için sunma kararlılığını göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır."

Avdagiç, gaz rezervinin süreç sonunda satılabilir hale gelmesinin Türk Lirası üzerinde önemli bir baskı olan kronik cari açık sorununu hafifleteceğini kaydetti.

Enerji ithalatını düşürecek her adımın ekonomiye olumlu yansıyacağını kaydeden Avdagiç, "Enerji, başta sanayi olmak üzere tüm sektörler için önemli bir maliyet unsuru. Enerji maliyetinin düşmesi özel sektörümüzün rekabet gücünü artırır bu da ihracatı artırmak için önemli parametredir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, enerji ithalatı için yılda 41 milyar dolar fatura ödeyen bir ülke. Tespit edilen doğalgaz rezervi Türkiye'nin enerji kaynak çeşitliliğini artıracağı gibi, dünya enerji sistemindeki pozisyonunu da güçlendirecek. Kendi enerji kaynağımızı dinamik özel sektörümüzle daha fazla üretim için kullanacağız. İş dünyası olarak bulunan gazın işletme fazına geçmesi ve gerekli altyapı yatırımları için gereken tüm desteği vereceğiz."







