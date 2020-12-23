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Aktüel İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Haber kategorisinde "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Avdagiç, yaşam kategorisinde "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:32:32 -
İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avdagiç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" notuyla Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Avdagiç, yaşam kategorisinde "Savaşın bedelini çocuklar ödüyor" notuyla Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde ise "Spora hiçbir şey engel değil" ifadesiyle Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Avdagiç ayrıca tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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