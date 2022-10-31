İTO Başkan Adayı Murat Kalsın’dan Akit’e ziyaret: İstanbul’u küresel ticaretin başkenti yapmak için hazırız

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Akit medya dün önemli bir misafirini ağırladı. Üye sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Ticaret Odası Başkan adayı ve GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaret gerçekleştirdi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Başkan Adayı Kalsın’ın yanı sıra İş adamı Fatih Önügören ile Gazeteci Yazar Hüsamettin Aslan da hazır bulundu.

Gövdemizi taşın altına koyduk

Başkan adayı Kalsın ziyarette Kasım ayında yapılacak seçime yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. İTO’nun 640 üyesi olduğuna dikkat çeken Kalsın, “Dünya önemli bir kırılmanın eşiğinde. Küresel ekonomideki dalgalanma ve dönüşüm, ekonomiden siyasete her alanı etkiliyor. Tam da bu noktada İTO’nun 21’inci dönemi, 2023 Türkiye’sine şahitlik edecek. Bu dönemde İstanbul iş dünyasını en güçlü şekilde temsil etmek, İstanbul’u küresel ticaretin başkenti haline getirme vizyonuyla yola çıktık. Yeni küresel ekonomik düzende ülkemizin en güçlü şekilde yer almasını sağlamak için taşın altına gövdemizi koymak boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette gündeme ilişkin konular da ele alındı. Başkan Adayı Kalsın, misafirperverliğinden dolayı Nuri Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu’da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yapılacak seçimler için Kalsın’a başarı temennilerini iletti.