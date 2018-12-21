İTO 2019'u ihracat yılı ilan etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019’u ihracat yılı olarak belirledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019’u, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. KOBİ’lerin ihracatçı olmalarının önemine dikkati çeken Avdagiç, “Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimizdir. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

38 fuara taşıyacak

Avdagiç, ‘Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı’ konsepti çerçevesinde ihracat odaklı bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, Türk girişimcisini 2019’da Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Çin, Kanada, Rusya ve BAE’de 38 fuara taşıyacaklarını belirtti.

“AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır”

İTO’nun 2019 yılı bütçesi 374 milyon 865 bin 8 lira olarak kabul edildi. Avdagiç, 2019 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmelerin yapıldığı toplantıdaki konuşmasında, 2018 yılında dinamik ve proaktif bir yaklaşımla hizmet ürettiklerini belirterek, 2019 yılında da aynı şekilde hareket edeceklerini söyledi. Avdagiç, Türkiye’nin dış ticarette bir numaralı ortağı olan Avrupa Birliği ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin, iş dünyasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Avdagiç, “2019 yılında AB ile yeni bir rota oluşturmamızın, zorlukları kolay kılmada işimize yarayacağını düşünüyoruz. Bir anlamda AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır” dedi