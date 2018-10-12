İtiraflar sonrası çark eden FETÖ’cü cezasını buldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan ancak sonrasında ifadesinden vazgeçip kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunması üzerine tutuklanan subayın, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunun tespit edilmesi üzerine geçen yılın aralık ayında gözaltına alınan şüpheli Sabih Semih Bilir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilir'in GSM hattının, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, askerlere "örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği" iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen Üsküdar'daki Gülcan Büfe'den ardışık olarak arandığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin bu iş yerinde bulunan hat tarafından ardışık ve ardışık olmayan şekilde yoğun olarak arandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kapsamda arama yapılan diğer kişilerle birlikte 29 Kasım 2017'de gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, kolluk birimlerinde avukatı huzurunda alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunması nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 20 Eylül 2018'de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle vermiş olduğu ilk ifadesini kabul etmediğini söylediği anlatıldı.

Baskı altında ifade verdiğini öne süren şüpheli Bilir'in, ifadesinde geçen örgüt mensuplarının isimlerini "kolluk görevlilerinin belirledikleri senaryoya göre" verdiğini iddia etmesi üzerine başsavcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak 21 Eylül'de tutuklandığı aktarıldı.

"Örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır"

İddianamede, şüphelinin ilk ifadesinin avukatı huzurunda alındığı gibi ifade alma işlemi öncesinde de avukatı ile görüştüğüne işaret edilerek, "Bu duruma ilişkin tutanakların soruşturma evrakına ekli olduğu, bu nedenlerle şüphelinin terör örgütünün telkin ve yönlendirmesi ile örgüt mensuplarını koruma saikiyle ifadesini geri almak istediği ve örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Şüpheli Bilir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.