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İtirafıçı olan 3 FETÖ'cü polis serbest bırakıldı

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında itirafı olan 3 eski polis salıverildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:54
İtirafıçı olan 3 FETÖ'cü polis serbest bırakıldı

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, itirafçı olmayı kabul ettikleri için adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 3 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:54
  1. Tokat
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ
  4. itirafçı polis

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