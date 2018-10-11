İtirafıçı olan 3 FETÖ'cü polis serbest bırakıldı
Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında itirafı olan 3 eski polis salıverildi.11 Ekim 2018 Perşembe 13:54
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, itirafçı olmayı kabul ettikleri için adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 3 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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