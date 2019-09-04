İtirafçı olan kadın avukata ‘pişmanlık’ indirimi Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kadın avukata mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kadın avukata mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın N.A. (23) ile avukatı hazır bulundu.

FETÖ’nün çalışma evlerinde kaldığına dair tanık beyanları, ‘nazlı’ kod adını kullandığı iddiası ile tutuksuz yargılanan N.A., etkin pişmanlıkta bulunarak, “Şimdiye kadar verdiğim tüm ifadelerimi kabul ediyorum. Onların içerisinde olmayanları çalışma evlerine almazlardı. Kod adı kullandığım doğrudur. Maddi imkansızlığım nedeniyle evlerinde kaldım, 3-4 ay sonra ayrıldım. Sadece ders çalıştım, örgütün hiçbir eylemine katılmadım, bütün terör örgütlerine karşıyım, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Savcı, sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılmasını, samimi beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık avukat N.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Kadın avukatının cezası 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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