İtiraf: Gazze’den Hamas’ı silemeyiz

TAHSİN HAN

Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusu, 4.5 aydır “Hamas’ı bitirme” bahanesiyle yaptığı vahşete rağmen direniş grubunu bitirmenin mümkün olmadığını kabul etti.

Askeri istihbarat tarafından hazırlanan raporda, İsrail’in Hamas’ın organize askeri yeteneklerini ortadan kaldırsa bile direniş grubunun Gazze’deki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Times of İsrael gasetesinin, İsrail Channel 12’den alıntıladığı bir rapora göre, İsrail askeri istihbaratı geçtiğimiz perşembe günü İsrailli liderlere, İsrail ordusunun (IDF) Gazze’de organize bir askeri güç olarak Hamas’ı dağıtmayı başarsa bile “bir gerilla grubu” olarak varlığını sürdüreceği uyarısında bulunan bir belge dağıttı. IDF Askeri İstihbaratının araştırma bölümü tarafından hazırlanan belgede, Gazzeliler arasında Hamas’a yönelik “gerçek desteğin devam ettiği” de belirtiliyor.

Savaş sonrasına ilişkin belirlenen bir plân yok

Şu anda Gazze için savaşın “ertesi gün”üne ilişkin bir planın hayata geçirilmesine yönelik pratik bir çaba gösterilmediği göz önüne alındığında belge ayrıca şu uyarıyı da yapıyor: “Gazze derin bir kriz bölgesi haline gelecektir.” Channel 12 araştırmacı gazetecisi Ilana Dayan, belgenin geçen hafta üst düzey IDF subayları, Shin Bet yetkilileri ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından tartışıldıktan sonra İsrail’in siyasi kademesine sunulduğunu bildirdi. Dayan, “Sonuç olarak” belgenin, bu tür değerlendirmeleri yapan askeri istihbarat yetkilileri tarafından “Hamas’ın bir gerilla grubu olarak İsrail ordu saldırılarından sağ çıkacağına dair bir uyarı teşkil ettiğini” söyledi.

Times of İsrael gazetesi, ordu sözcülüğü yayınlanan rapor hakkında yorum yapmayı reddettiğini de yazdı. Gazete haberinin devamında, İsrailli yetkililer savaşın amacının Hamas’ı Şerit’ten silmek olduğunu sürekli olarak kamuoyuna açıklasa da, dünya genelindeki birçok ülke ve yetkili bunun uygulanabilir bir sonuç olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

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Hamas'a destek sürüyor

İsrail gazetesi kasım ve aralık ayında Gazze ve Batı Yaka’da Filistinliler arasında yapılan Hamas’a destek anketini de haberinde paylaşarak, “Gazze’deki halkın yüzde 57’si, Batı Yaka’daki halkın yüzde 42’si yaşananlara rağmen Hamas’ı destekliyor” dedi.