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Kadın - Aile Itır otlu sütlaç tarifi- Fırında ıtır otu ile sütlaç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Itır otlu sütlaç tarifi- Fırında ıtır otu ile sütlaç nasıl yapılır?

Itır otlu sütlaç tarifi nasıldır? Itır Otlu Sütlaç Çanakkale'ye özgü bir tatlıdır. Itır Otlu Sütlaç malzemeleri arasında ıtır otu diğer bir ismiyle idrişah bitkisi yer alıyor. Aromasını ıtır otu bitkisinden alan nefis fırında sütlaç tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:06:00 -
Itır otlu sütlaç tarifi- Fırında ıtır otu ile sütlaç nasıl yapılır?

Çanakkale lezzetlerinden olan Itır Otlu Sütlaç Ege kasabalarında da bilinmektedir. Çanakkale'de fırın sütlacı ıtır otu ile yapılarak ün kazanmıştır. İşte nefis ıtır otlu sütlaç tarifi...

Itır otlu fırın sütlaç nasıl yapılır?

Malzemeler

2 veya 3 tane ıtır yaprağı
4 çorba kaşığı kırık pirinç
6 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı pirinç unu
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 adet yumurta sarısı
Bir fiske tuz
Pirinçleri haşlamak için 2 su bardağı su
Nişastayı ve pirinçleri inceltmek için 1 su bardağı su
1 kase fındık kırığı

Hazırlanışı

Kırık pirinçleri ve 2 su bardağı suyu bir tencereye koyup orta hararetli bir ocakta pirinçler yumuşayıncya kadar pişirin. Sütü bir fiske tuzu haşlanan pirinçleri bir tencereye koyupkaynatıyoruz bu arada bir su bardağı su ile pirinç unu mısır nişastası bir kapta inceltilir. Hazırlanan bu karışımı kaynamakta olan sütlü pirinçli karışıma ince bir şekilde akıtırak döküp hızlıca karıştıralım. Bu karışım 10 dakika kadar kaynadıktan sonra toz şekerini ilave edip boza kıvamını alıncaya kadar pişirelim. Ardından ıtır yapraklarını ilave edelim

İki yumurta sarısını bir kapta çırpalım kaynamakta olan malzemeden bir kase kadar alıp yumurta sarısı ile karıştırıp tekrar tencereye ilave edip bir taşım kaynatalım. Kaselere boşaltmadan önce ıtır yapraklarını tencereden alalım.

Fırın ısısına dayanıklı güveçlere sütlaçları paylaştıralım bir tepsiye iki parmak su koyup güveçleri tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış fırında sütlaçların üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Üzerini fındık kırıkları ile süsleyelim. Arzuya göre dondurma ile de servis edilebilir. Afiyet olsun.

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