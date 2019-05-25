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İtikaf yapılan camiler hangileri İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikafın sevabı nedir?

Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde bir yandan Ramazanın sona erecek olmasının hüznünü yaşarken bir yanda da hem bin ayda daha hayırlı olan Kadir Gecesine hem de Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamberimizin sünneti olan itikaf için camiler hazırlandı. Ramazanın son on gününde itikafa girilir. Peki itikaf yapılan camiler hangileri İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf sırasında oruç tutulur mu?

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
İtikaf yapılan camiler hangileri İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikafın sevabı nedir?

Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde bir yandan Ramazanın sona erecek olmasının hüznünü yaşarken bir yanda da hem bin ayda daha hayırlı olan Kadir Gecesine hem de Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamberimizin sünneti olan itikaf için camiler hazırlandı. Ramazanın son on gününde itikafa girilir. Peki itikaf yapılan camiler hangileri İtikaf nedir, nasıl yapılır?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikaf ne zaman yapılır?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) ramazanda ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

İtikaf sırasında oruç tutulur mu?

Şâfiî mezhebine göre ise mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamber'in (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

Mü’minler itikafta

 

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
  1. İtikaf yapılan camiler hangileri
  2. İtikaf nedir
  3. itikaf nasıl yapılır
  4. İtikafın sevabı nedir?

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