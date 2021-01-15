İtikaf farz mıdır, nasıl yapılır?

Müslümanlar, her yıl ramazanın son 10 gününde camilere kapanır. Müslümanlar, geçtiğimiz ramazan ayında koronavirüs salgını nedeniyle itikaf ibadetini evlerinde gerçekleştirdiler. İslami açıdan önemli bir ibadet olan itikaf ibadetine ilişkin detaylar merak ediliyor.

İtikaf; camide belli gün sayısında kalarak, camide kaldığı günlerde kendini ibadete adama ve dünyevi işlerden uzak durma döneminden oluşan İslami bir ibadettir.

Geçtiğimiz ramazan ayında koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapılan itikaf ibadeti yeni yıldaki ramazan ayında camilerde yapılıp yapılamayacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

İtikaf farz mıdır?

Ramazan-ı şerifte itikâf, müekked sünnet olarak bilinir. Fakat itikâf, sünnet-i kifâye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikâfa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmeyebilir.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf yapacak kişi, Ramazan ayının son 10 günü mescide kapanır ve 10 gününü burada ibadet yaparak geçirir. Sadece abdest almak için mescid dışına çıkabilir. Dünyevi işlerinden kendini soyutlayarak yanlızca ibadet eder.