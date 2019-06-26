İthalatta tarife kontenjanı Bazı organik kimyasal ürünler, plastik ve mamulleriyle elektrik akümülatörlerinin ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

ANKARA (AA) - Bazı organik kimyasal ürünler, plastik ve mamulleriyle elektrik akümülatörlerinin tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. "Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bazı organik kimyasal ürünler, plastik ve mamulleriyle elektrik akümülatörlerinin 15 Şubat 2020'ye kadar tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek.

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