  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete’de
Ekonomi

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 07:47:00 -
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin altıncı fıkrası “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz” şeklinde değiştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23