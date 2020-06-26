İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin menşeli bazı kapı kilidi ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "silindirli kapı kilitleri", "soğuk hava deposuna mahsus olanlar", "diğerleri", "kapı kilidi silindirleri" ve "yalnız kapı kilitleri için kilit kasası" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

- Mensucatlara soruşturma

Bakanlığın diğer tebliğine göre de yapılan inceleme sonucunda, İspanya, İtalya, Almanya menşeli ya da çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürünlerinin ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli ya da çıkışlı söz konusu ürünlerin ithalatının, ilgili mevzuat çerçevesinde Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata bağlanması kararlaştırıldı.