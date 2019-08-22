0553 313 94 23

İthalatta gümrük vergisi düzenlemesi

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
İthalatta gümrük vergisi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Çok katlı iplikler ve ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk kararla bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumu için gümrük vergisi oranları yeniden düzenlendi.

Buna göre, Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumunda 31 Ocak 2020'ye kadar uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 20'den 27'ye yükseltildi.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithaline gümrük vergisi uygulanmayacak. Ürünün Singapur'dan ithalinde ise bu yıl sonunda kadar yüzde 16,8, 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihlerinde yüzde 13,5 gümrük vergisi alınacak.

Diğer bir kararla çok katlı iplik ithalatına yüzde 5 ve 8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilirken, Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli eşyalar ek vergiden muaf tutuldu.

Üçüncü kararla gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen maddelerin Kosova'dan ithalinde gümrük vergisi ve toplu konut fonu alınmayacak.

Kosova menşeli mallar için, ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak. Bu karar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  1. ayçiçeği tohumu
  2. gümrük vergisi
  3. ithalat
  4. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı
  5. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    1. Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    2. Başkan Büyükkılıç, Kertmeler..
    3. AK Parti'de değişim planı belli oldu
    4. Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı..
    5. Avrupa borsaları
    6. Vali Memiş yaralı polisi hastanede..
    7. Drone ile uyuşturucu baskını
    8. Şekerbank’tan esnafa internetten..
    9. Ünal: Kendisini aileden görenleri..
    10. Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden..
    11. General ve amiral atamalarının dikkati..
    12. Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç..
    13. Zonguldak’ta esnaflar yaralarını..
    14. Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
    15. Şeyma Ercan: "Taraftarlarımızla kupayı..
    16. Iğdır’dan Nahcivan’a fide ihracatı..
    17. Mursi'ye yapılan darbeyi savunmuştu!..
    18. Gümüşhane'de otomobil elektrik..
    19. Koalisyon güçleri Husilere ait 2..
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz..
    22. ABD’den DEAŞ’ın 3 yöneticisinin başına..
    23. HKÜ, kontenjanının tamamına yakınını..
    24. Sivaslı çiftçiler tarlalarında..
    25. Havaalanında ilginç anlar! Beşiktaş'ın..
    26. HDP’den İP’e çağrı: Bize destek verin
    27. Gram altın 276,6 lira seviyelerinde
    28. 5 Türk girişimi Silikon Vadisi’ne..
    29. Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek
    30. Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı