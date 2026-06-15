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Yerel İtfaiyenin dar olduğu için giremediği sokakta 4 ev kül oldu
Yerel

İtfaiyenin dar olduğu için giremediği sokakta 4 ev kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Bursa'da yangının çıktığı sokağın araç girişine uygun olmaması ve yer yer yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olması ekiplerin işini zorlaştırdı. İtfaiye erleri, hortumları omuzlarında taşıyarak dar sokaklardan ilerleyip alevlere müdahale etti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Dar Sokak’ta bulunan 4 müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapıları sardı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında evler kullanılamaz hale gelirken, mahalle savaş alanına döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etmek için büyük çaba sarf etti. Ancak yangının çıktığı sokağın araç girişine uygun olmaması ve yer yer yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olması ekiplerin işini zorlaştırdı. İtfaiye erleri, hortumları omuzlarında taşıyarak dar sokaklardan ilerleyip alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride mahsur kalan vatandaş olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam ediyor.

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