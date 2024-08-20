İtfaiyenin başı istifa etti! İzmir yandı başkan gitti

İzmir'de 15 Ağustos'tan bu yana başta Karşıyaka olmak üzere Urla, Menderes, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerinde orman yangınları çıktı.

Yangınlara orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Orman yangınlarının hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin görevden alındığı ileri sürüldü.

İddialar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanımız Sayın İsmail Derse'nin görevden alındığı yönünde basına ve kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse'ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi.

Derse ise sosyal medya hesabından "Son görevimi ciddiyetle yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla geride bıraktım" yazılı paylaşımda bulundu.

Kaynak: DHA

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