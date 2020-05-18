İtfaiyeden yangın merdivenli doğum günü sürprizi

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamayan Çokal ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak destek istedi. Çokal ailesinin ricasını geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çokal ailesinin kızı Tuana’ya unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Tuana’nın evinin önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını, yangın merdiveniyle kendisine ulaştırarak doğum gününü kutladı.

Manisa’da 16 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamayan Cengiz Çokal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak destek istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu talebi geri çevirmeyerek Tuana Çokal’a doğum günü sürprizi yaptı. Gördes’in Uzunçam Mahallesinde ikamet eden Tuana Çokal’ın evinin önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını yangın merdiveniyle 2. kata ulaştırdı. Evinin balkonunda pastayı üfleyen Tuana Çokal, 9. yaşında ömür boyu unutamayacağı bir doğum günü yaşadı. İtfaiye ekipleri, Tuana Çokal’ın doğum gününü kutlarken, minik kızın mutluluğu da görülmeye değerdi. Yapılan sürpriz nedeniyle mutluluğunu paylaşan Tuana Çokal’ın babası Cengiz Çokal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.