  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat başlattı

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek
için kalan
Aktüel

İtfaiyeden yangın merdivenli doğum günü sürprizi

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamayan Çokal ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak destek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:09:50 -
İtfaiyeden yangın merdivenli doğum günü sürprizi

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamayan Çokal ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak destek istedi. Çokal ailesinin ricasını geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çokal ailesinin kızı Tuana’ya unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Tuana’nın evinin önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını, yangın merdiveniyle kendisine ulaştırarak doğum gününü kutladı.


Manisa’da 16 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamayan Cengiz Çokal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak destek istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu talebi geri çevirmeyerek Tuana Çokal’a doğum günü sürprizi yaptı. Gördes’in Uzunçam Mahallesinde ikamet eden Tuana Çokal’ın evinin önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını yangın merdiveniyle 2. kata ulaştırdı. Evinin balkonunda pastayı üfleyen Tuana Çokal, 9. yaşında ömür boyu unutamayacağı bir doğum günü yaşadı. İtfaiye ekipleri, Tuana Çokal’ın doğum gününü kutlarken, minik kızın mutluluğu da görülmeye değerdi. Yapılan sürpriz nedeniyle mutluluğunu paylaşan Tuana Çokal’ın babası Cengiz Çokal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı