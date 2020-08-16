İtfaiyecilerin yanarak telef olan kaplumbağa üzüntüsü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ateşe verilen tarlalarda çıkan anız yangınında telef olan kaplumbağa üzüntüye neden oldu.

Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde çıkan ve geniş bir alanda etkili olan anız yangınına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Eylikler Mahallesi yakınlarına kadar gelen yangını iki itfaiye aracı, güçlükle kontrol altına alıp söndürebildi.

Tarlalarda bulunan 150'ye yakın saman balyasının da zarar gördüğü yangında arazide telef olmuş bir kaplumbağa ile karşılaşan itfaiyeciler büyük üzüntü yaşadı.

Bir itfaiyeci, yanmış kaplumbağanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Söyleyecek söz bulamıyorum, bunun vebalini nasıl ödeyecekler" notunu düştü.



