İtfaiye gözlerine inanamadı! Yangın operasyonu uyuşturucu operasyonuna döndü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İstanbul Şişli’de bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde uyuşturucu serası ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kenevir ele geçirdi. Yangın operasyonu bir anda uyuşturucu operasyonuna dönüştü.

Şişli’de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, ekiplerin yaptığı incelemeyle büyük bir uyuşturucu operasyonuna dönüştü. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevlerin ardından dairede yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik bir düzenek bulundu.

Yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Şişli Motosikletli Polis Timleri, Volkan K.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 bin 800 lira para, cep telefonu ve 2 araç anahtarı ele geçirildi.

YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Yangının çıktığı dairede ve şüpheliye ait araçlarda arama yapıldı. Dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanılan hassas terazi, pompa sistemi, şırınga, gübreler, sıvı besin ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca siyah çöp poşeti içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir ve 30 kök kenevir bulundu. Ele geçirilenler malzemelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan Volkan K.’nin poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

