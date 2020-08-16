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Yerel

İtfaiye görevlisi korkunç manzara sonrası böyle sitem etti: Bunun vebalini nasıl ödeyecekler

Konya'da anız yangınına müdahale eden itfaiye görevlilerinden biri sosyal medya hesabından, yangında yanarak can veren kaplumbağanın fotoğrafını paylaşarak, "Bunun vebalini nasıl ödeyecekler" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:08:00 -
İtfaiye görevlisi korkunç manzara sonrası böyle sitem etti: Bunun vebalini nasıl ödeyecekler

Konya'da anız yangını nedeniyle arazide yaşam süren bir kaplumbağa yanarak can verirken, bu felaketi sosyal medya hesabından duyuran bir itfaiye eri, "Söyleyecek söz bulamıyorum, yazıklar olsun, bunun vebalini nasıl ödeyecekler" sözleriyle telef olmuş hayvanın fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.

Yangın geniş alana yayıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi'nde anızların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.

Etkisini giderek artıran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İki itfaiye aracının müdahalede bulunduğu yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yaklaşık 150 saman balyasının kül olduğu yangın sonrası ortaya korkunç bir manzara çıktı.

Yangın sonrası korkunç manzara

Sönen yangın sonrası mesailerini tamamlayan itfaiye görevlileri, küle dönen arazide alevlerden kaçamadığı için telef olmuş bir kaplumbağa ile karşılaştı. Korkunç olay nedeniyle ekipler büyük üzüntü yaşarken, görevlilerden biri de bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Anızları yakarak böyle bir felakete yol açanlara sitem eden itfaiye görevlisi, kaplumbağanın fotoğraflarıyla birlikte "Söyleyecek söz bulamıyorum, yazıklar olsun, bunun vebalini nasıl ödeyecekler" sözünü de paylaşarak tepki gösterdi.

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