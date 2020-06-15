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Aktüel

İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu

Adana’nın Feke ilçesine bağlı İncirci Mahallesi’nde dağlık alanda su kuyusuna düşen yavru tilkinin imdadına itfaiye erleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:29:53 -
İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu

Adana’nın Feke ilçesine bağlı İncirci Mahallesi’nde dağlık alanda su kuyusuna düşen yavru tilkinin imdadına itfaiye erleri yetişti.


Feke ilçesine bağlı İncirci Mahallesi sakinleri, yavru bir tilkinin dağlık alanda su kuyusuna düştüğünü görünce itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, yürüyerek kuyunun bulunduğu alana ulaştı. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki yavru tilki, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı. Doğaya bırakılan tilki ormanlık alanda koşarak gözden kayboldu.

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