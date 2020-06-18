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Aktüel

İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, itfaiye eri konserve kutusuna sıkışan ve nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla yaşama tutundurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:50:50 -
İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, itfaiye eri konserve kutusuna sıkışan ve nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla yaşama tutundurdu.


Olay, Buldan ilçesi Güroluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinde yaşayan Mehmet Kökdemir, evinin bahçesine çıktığında başı teneke konserve kutusuna sıkışmış halde çırpınmakta olan kediyi fark etti. Kökdemir, itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek konserve kutusunu keserek çıkardı. Kedinin bayıldığını gören itfaiye eri, kalp masajı yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren masajla kedi yaşama döndürüldü. Kökdemir, itfaiye erine teşekkür etti.

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