İtfaiye ekipleri martı için seferber oldu! Bakın nereye düştü

Olay, sabah saatlerinde Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Ofise gelen Salih Göktaş ile çalışma arkadaşları, havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine çatıya çıktı. Gelen sesin kaynağını bulamayan Göktaş, ofise döndükten sonra seslerin tekrar gelmesi üzerine bir kez daha çatıya bakmaya karar verdi. Göktaş, havalandırma boşluğuna düşen martıyı fark ederek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfiaye ekipleri geldi. Ekipler, martının sıkıştığı yeri tespit ederek kurtartma çalışması başlattı. Havalandırma boşluğundaki martıya ulaşabilmek için duvarı kıran ekipler, martıyı sıkıştığı yerden çıkararak veterinere götürdü. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıkışan martıyı kurtarmaya çalışan Salih Göktaş, "Sesler nereden geldiğine bakmak içinçatıya çıktık. İndik tekrar yine ses geliyordu. Bir daha çatya çıkıp bakayım dedim. Bu kez telefonun ışığıla bakayım dedim yine göremedim. Bu kez çatıya çıkıp bakayım dedim. Çatıya çıktığımda havalandırma boşluğunda bir martının olduğunu gördüm; kendi imkanlarımızla oradan kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Orada ufak bir delik vardı, hayvan oraya düşünce bu sefer tam sıkıştı hiç kıpırdayamadı. Biz de itfaiyeyi aradık ivedilikle geldiler. Hayvan bu üst kısımdaydı orayı kırdılar, hayvanı kurtardılar ve götürdüler" şeklinde konuştu.

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